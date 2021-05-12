РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит чин Великого освящения храма святого Равноапостольного великого князя Владимира в Балашихе – главного храма Росгвардии, точную дату церемонии определят после того, как до конца лета проведут все необходимые работы по благоукрашению храма, сообщил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

В среду на территории Князь-Владимирского храма состоялось рабочее совещание владыки Николая, настоятеля храма протоиерея Максима Беликова с первым заместителем директора Росгвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктором Стригуновым. Мероприятие посветили грядущему визиту в Балашиху патриарха Кирилла, который совершит освящение главного храма Росгвардии.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение освящать этот храм лично. Для нас это большая честь и большая ответственность, поэтому надо, чтобы все было хорошо подготовлено. Я надеюсь, что к концу лета все работы будут завершены и дата освящения будет установлена», – сказал Николай.

По словам протоиерея Максима Беликова, в ходе совещания подвели итоги строительства храма Росгвардии и благоустройства его территории, определили график намеченных работ, выявили недостающие элементы и недоработки.

«На сегодняшний день готовность объекта составляет около 80%. Не завершены лишь некоторые работы по благоукрашению: нет мозаики внутри храма, киотов с иконами, церковной мебели. Все в работе, необходимые заказы сделаны, и к концу июня все уже будет выполнено», – сказал настоятель.

Одним из авторов проекта храма святого равноапостольного князя Владимира стал архитектор Александр Колосов. Он отметил, что при проектировании ориентировались на компактность и выразительность храма, чтобы он вызывал ассоциации с воинской доблестью.

«Это шлемовидные купола, цвета храма, выдержанные в цветах Росгвардии. Мозаичные образы выбирали священнослужители. На всех четырех фасадах будут тематические мозаичные панно», – подчеркнул Колосов.

Храм равноапостольного князя Владимира заложен в микрорайоне Дзержинского в Балашихе в декабре 2016 года. Решение о строительстве храма было принято патриархом Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым. Рядом с храмом установлены девятиметровая стела, барельеф с эпизодами из истории войск Росгвардии и разбит Владимирский парк.