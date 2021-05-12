РИАМО - 12 мая. Из-за непогоды на территории Московской области 927 бригад коммунальных служб переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

В бригадах работают свыше 10 тыс. специалистов.

Для предотвращения последствий урагана в Московской области переведены в готовность 3,7 тыс. единиц спецтехники, из них 360 компрессоров, 495 мотопомп и 163 передвижных насосов.

Еще Московская областная аварийно-восстановительная служба в оперативном порядке проверила и подготовила к бесперебойной работе 36 единиц спецтехники, в том числе перекачивающее и иное насосное оборудование, среди которого самоходные насосные установки.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило о грозе с дождем и усилении ветра с порывами до 16 м/с в регионе до 21:00 среды.