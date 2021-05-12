РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Инвестор не принял решение о выкупе здания под Дворец бракосочетания на набережной реки Пахры, так как этот объект незавершенного строительства расположен в неподходящих зонах, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

В Подольске отсутствует современный Дворец бракосочетания. В 2018 году закрыли филиал ЗАГСа в усадьбе Дубровицы. Чириков направил депутатский запрос об открытии Дворца бракосочетания в новом здании на проспекте Ленина, 77. Здание находится на левом берегу Пахры напротив Художественной набережной. Оттуда открывается красивый вид на реку, набережную, историческую часть города, парк Талалихина, храм Воскресения Христова. Администрация округа рассматривала возможность выкупа здания.

«В ответе администрации округа говорится, что в настоящее время инвестором не принято решение о выкупе объекта незавершенного строительства. Здание расположено в неподходящих зонах - водоохранной и прибрежно-защитной полосе реки Пахра, зоне реконструкции автомобильной дороги Подход к городу Подольску (0-7 км), на него идет наложение красных линий. Наблюдается воздействие шума и возможно затопление паводком. Оно частично расположено за границами отведенного земельного участка, что потребует дополнительного переформирования», - сказал Чириков.

Также здание находится в зоне объектов культурного наследия местного значения - жилого дома купца Щекина-Юркина XIX века и жилого дома купца Щекина-Кашеварова XX века, приаэродромной территории Остафьева и Домодедова, во втором поясе санитарной охраны источников водоснабежния.

Ранее администрация Подольска направляла предложения и расчеты по зданию на набережной Пахры в правительство Подмосковья, так как органы ЗАГС имеют региональное подчинение.