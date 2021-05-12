РИАМО - 12 мая. В подмосковном аэропорту Жуковский приземлился транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ с пострадавшими при стрельбе в гимназии №175 в Казани, сообщает РИА Новости.

Специальный рейс вылетел в столицу из Казани с девятью пострадавшими, включая пять детей. Во время полета пострадавших сопровождали врачи и психологи. Согласно информации представителя экстренных служб, пострадавших планируют доставить в больницы вертолетами Московского авиационного центра из аэропорта.

Все пациенты находились на борту самолета в специальных медицинских модулях, которые предназначены для транспортировки раненых и тех, кто пострадал в ЧС. Кроме того, модули используются для интенсивной терапии, а также искусственной вентиляции легких и представляют собой российскую разработку, аналогов которой в мире нет.

11 мая в Казани произошло массовое убийство. Нападавший уже задержан. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. В результате происшествия погибли девять детей и взрослых, еще 21 человек пострадал.