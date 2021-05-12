РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Электроэнергию отключили в ряде домов микрорайона Климовск Подольска из-за аварии в среду, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время в части Весенняя микрорайона Климовск в некоторых домах приостановлена подача электроснабжения. Аварийные службы «Мосэнерго» выехали на место для переключения на резервные линии питания.

В течение часа подача электроэнергии будет возобновлена.