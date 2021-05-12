РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. На воркаут-площадке стадиона «Русские газоны» Котельников в 2021 году установят освещение, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Ежегодный отчет главы Котельников прошел в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«В третьем квартале 2021 года будет обустроено освещение на воркаут-площадке, которая находится на территории стадиона «Русские газоны». Жители просят установить опоры освещения на футбольном поле. Это выполним уже в рамках его реконструкции. К сожалению, сроки реализации госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в связи с пандемией были перенесены», - сказал Жигалкин.

Он отметил, что также в этом году появится новая многофункциональная хоккейная коробка в Кузьминском лесопарке в ходе проводимых работ по благоустройству. Реализация проекта будет проходить в несколько этапов, первый этап уже начали. Он включает в себя обустройство входной группы, установку комплексной детской площадки, состоящей из трех секций для детей разных возрастов. Проведут частичную модернизацию освещения, по периметру части лесопарка будет установлено ограждение.

В последующих этапах в 2022-2023 годах в соответствии с проектом запланировано обустройство стадиона «Здоровье». На его существующей территории появятся футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, скейт-парк, беговые дорожки. Также запланировано и обустройство других спортивных объектов и игровых зон.