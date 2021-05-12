РИАМО - 12 мая. В весенне-летний сезон 2021 года на улицах города Одинцово будет высажено более 440 тыс. цветов. Посадочные работы начались 26 апреля и продлятся до 1 июля, сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник управления благоустройства администрации округа Андрей Журавлев сообщил, что высадка растений проводится в два этапа.

«В 2021 году для озеленения и цветочного оформления города Одинцово было закуплено 441 930 единиц рассады. В ассортименте - фиалка виттрока (Анютины глазки), петуния, колеус, тагетес, бегония, агератум, пеларгония, кохия, цинерария, дихондра и, конечно, всеми любимые розы. После высадки работники МБУ «Одинцовское городское хозяйство» будут осуществлять ежедневный уход за клумбами: пропалывать сорняки, рыхлить почву, удалять опавшие и отцветающие растения», - рассказал Андрей Журавлев.

Первый этап высадки был приурочен к майским праздникам. Цветами украсили клумбы в центральной части города на улице Маршала Неделина, Центральной площади, улице и сквере Маршала Жукова, у Мемориала Славы с Вечным огнем.

В ходе второго этапа цветочные клумбы появятся на Можайском шоссе, круговых развязках на улицах М. Жукова, М. Неделина и Чикина. А также на улицах Ново-Спортивной, Говорова, Молодежной, Садовой, на бульваре Любы Новоселовой, улице Северной, Красногорском шоссе и улице Кутузовской. Еще цветы будут высажены в 8 микрорайоне города Одинцово.