РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. В подмосковных Котельниках в 2020 году 21 медработник получил компенсацию стоимости аренды жилья, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Ежегодный отчет главы Котельников прошел в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«В 2020 году из средств местного бюджета производилась компенсация стоимости аренды жилья нашим врачам и медицинским сестрам. Всего ее получил 21 медицинский работник. К слову, в прошлом году к нам на работу пришли узкопрофильные специалисты – невролог, эндокринолог, детский травматолог», – сказал Жигалкин.

Также он рассказал про обеспечение жильем детей-сирот. В прошлом году в рамках государственной программы «Образование» трое детей-сирот из Котельников отметили новоселье в своих собственных квартирах. Две из трех квартир расположены в жилых комплексах-новостройках. В 2021 году квартиры получат еще 6 детей.