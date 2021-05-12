РИАМО - 12 мая. В Одинцовском городском округе прошли масштабные мероприятия, связанные с празднованием 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Одним из важных моментов стали адресные творческие поздравления ветеранов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работники учреждений культуры муниципалитета подготовили для героев уникальные номера, оформленные в стиле выездных агитбригад военного времени. Об этом сообщила заместитель главы администрации округа Валентина Переверзева.

«Мы понимали, насколько важно дойти с нашими фронтовыми концертами до каждого участника войны, ветерана, труженика тыла, узника фашистских концлагерей. Все учреждения культуры активно участвовали в этих оригинальных творческих поздравлениях. Нам удалось побывать в общей сложности по 120 адресам», – рассказала Валентина Переверзева.

Помимо адресных поздравлений ветеранов, в Одинцовском округе прошли и традиционные выездные выступления агитбригад в оживленных общественных местах: площадях, парках, улицах. В особенно дождливые дни концерты не прекращались, а переводились организаторами в онлайн-формат.