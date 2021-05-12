РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. В подмосковных Котельниках в текущем году откроют новый филиал детской школы искусств, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Ежегодный отчет главы Котельников прошел в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«Мы понимаем, что число желающих получать художественное образование постоянно растет. В настоящее время начинается капитальный ремонт в помещении, расположенном в доме 25 микрорайона Ковровый, где осенью этого года будут располагаться семь классов художественного отделения и раннего эстетического развития для детей от 3 лет. Новый филиал ДШИ смогут посещать более 100 маленьких жителей Котельников», - сказал Жигалкин.

В следующем году по инициативе народного коллектива «Театр на стульях» проведут первый открытый театральный фестиваль. В нем примут участие коллективы из других муниципальных образований.