РИАМО - 12 мая. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход ремонтных работ в здании будущего детского сада в Одинцове по адресу: Можайское шоссе, 96, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 120 мест – 5 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. Капитальный ремонт включен в муниципальную программу «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Одинцовского округа. Завершение строительных работ запланировано на октябрь текущего года.

«Будет не только отремонтировано здание, но и полностью обустроена его территория, построены новые игровые площадки, пять веранд. Мы оснастим садик мебелью, всем необходимым инвентарем, не забудем и об игрушках. Вместе с родительской общественностью будем контролировать работу на объекте – сроки выполнения ремонта и его качество. Для нас крайне важно полностью избавиться от очередей в детские сады в округе», – рассказал Андрей Иванов.

Здание было построено в 1980 году. В 90-е годы прошлого века его выкупили частные инвесторы. В прошлом году оно вновь перешло в муниципальную собственность. Был подготовлен проект капитального ремонта, который с положительным результатом прошел экспертизу. Затем 20 апреля был подписан муниципальный контракт на проведение работ на объекте.