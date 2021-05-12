РИАМО - 12 мая. Представители системы-112 Подмосковья примут участие в 13-м Международном салоне «Комплексная безопасность - 2021» и покажут достижения в области ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба ГКУ Московской области «Центр 112».

Посетители салона смогут обсудить со специалистами вопросы пожарной и другой безопасности в чрезвычайных ситуациях. На выставке покажут последние разработки в области спасательного дела.

Гости увидят финал соревнований «Человеческий фактор» и состязания за звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте». Для детей и подростков будут проводить познавательные мастер-классы.

XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» будет проходить с 12 по 16 мая в КВЦ «Патриот» в Одинцовском округе, а 16 мая — в Ногинском спасательном центре.