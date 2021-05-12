РИАМО - 12 мая. Загруженность дорог Москвы вечером в среду составляет в 7 баллов из 10 возможных, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на севере, западе, юге и юго-востоке МКАД, почти на всем протяжении Третьего транспортного кольца и Садового кольца.

В центре мегаполиса пробки отмечаются на набережных Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала, на улицах Знаменка, Большая Полянка, Новый Арбат, на Бульварном кольце, Театральном проезде и других.

К 19:00 загруженность снизится до 6 баллов, дороги станут свободными после 21:00.