РИАМО - 12 мая. Центральной площадкой эколого-патриотической акции «Лес Победы» в Ленинском округе стал участок площадью 1,5 га возле деревни Андреевское, сообщает пресс-служба администрации округа.

12 мая порядка 300 человек, среди которых жители округа, общественники, студенты и школьники, собрались высадить 6 тыс. сеянцев сосны и восстановить лесопосадку, пострадавшую в результате пожара. Всего в мае здесь будет посажено 14 тыс. деревьев.

«Участие в акции «Лес Победы» - это не только уважительное отношение к природе, это возможность посадить именное дерево в честь своего Героя, воевавшего за Родину. Радостно, что сегодня здесь было много молодежи и детей, это значит, что память о подвигах наших отцов и дедов останется жить в веках», - отметил Дмитрий Абаренов.

Акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье каждую весну с 2013 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. За 9 лет около 40 тыс. жителей Ленинского округа приняли в ней участие. В этом году акция проходит на 53 площадках муниципалитета: это территории гослесфонда, образовательных учреждений и жилых микрорайонов.