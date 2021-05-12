РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Полицейские Подольска задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в краже фар с иномарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил передние фары от автомобиля иностранного производства, припаркованного на улице Ленинградская. Общая сумма материального ущерба составила 60 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего местного жителя, который дал признательные показания в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.