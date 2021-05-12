РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. В дни майских праздников в Мытищинском лесопарке появилась группа мошенников, взимавшая плату за пользование бесплатными беседками в зонах барбекю, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Наш лесопарк – уникальное место отдыха. В Московской области не так много таких бесплатных точек для жителей с условиями проведения пикников на природе. Муниципалитет вкладывает средства для удобства и комфорта жителей. Наша пикниковая зона в выходные дни становится одним из самых востребованных мест для отдыха. Приезжают люди не только из Мытищ, но и из других городов. И нашлись умельцы, которые решили на этом заработать», – сказала заместитель директора МБУ «Леспаркхоз» Елена Алексеева.

Она добавила, что к гостям лесопарка подходят люди, которые не предъявляют никаких документов, представляются сотрудниками администрации лесопарка и требуют оплатить беседку, и многие отдыхающие спокойно оплачивают эту «услугу».

«Эта мошенническая схема активно заработала в майские праздники. А впереди летний сезон. Администрация лесопарка официально заявляет, что не вводила никаких платных услуг в пикниковой зоне. Все беседки по-прежнему бесплатны для отдыха», – отметила Алексеева.