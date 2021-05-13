В ближайшие выходные в Москве состоится ежегодная акция «Ночь музеев» – горожане и гости столицы смогут бесплатно посетить выставки, концерты и мастер-классы. У любителей потанцевать будет возможность сходить в клуб на концерт группы BrainStorm, дуэта Bedouin или на танцевальный аудиоспектакль-приключение в парке Горького. Тем временем в прокате появятся фильм ужасов «Пила: Спираль» и мультфильм «Кролик Питер 2». Об этих и других мероприятиях грядущего уикенда читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Концерт группы BrainStorm

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1, ГлавClub

Когда: 14 и 16 мая в 20:00

Стоимость: от 2 800 рублей

В пятницу и в воскресенье в клубе «ГлавСlub» состоятся концерты рок-группы BrainStorm. Со сцены прозвучат такие композиции как Maybe, «Скользкие улицы», «Ветер», «На заре» и «Выходные». Зрители услышат и треки с нового релиза Feels. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс.Афиша».

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Концерт группы «Кис-кис»

Где: г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 80, к. 17, клуб Adrenaline Stadium

Когда: 14 мая в 20:00

Стоимость: от 3 000 рублей

В пятницу состоится концерт девичьей панк-рок группы из Петербурга «Кис-кис». В клубе можно будет услышать композиции с альбома «Пир во время чумы», который вышел в сентябре 2020 года. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс.Афиша».

Концерт «Неоклассика в старинном соборе»

пресс-служба фонда «Бельканто»

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7/10, стр. 10, Кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 14 мая в 20:30

Стоимость: от 800 рублей

В пятницу в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла прозвучит музыка современных композиторов в концерте проекта «Neoclassica». В программе вечера – произведения итальянца Людовико Эйнауди («1+1», «Земля кочевников»), японского композитора Дзе Хисаиси («Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок») и исландца Йохана Йоханссона. Билеты можно купить на сайте фонда «Бельканто».

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Концерт Andro

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 1, клуб Gipsy

Когда: 14 мая в 23:00

Стоимость: от 1 200 рублей

В пятницу в клубе Gipsy состоится концерт исполнителя Andro. Так как это мероприятие клубного формата, певец выйдет на сцену не ранее 02:00 и будет не единственным элементом ночной программы. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс.Афиша».

Концерт «Виртуозы скрипки и рояля. От Паганини до Гершвина»

пресс-служба фонда «Бельканто»

Где: г. Москва, Вознесенский пер., д. 8/5, стр. 3, Англиканский собор Святого Андрея

Когда: 15 мая в 15:00

Стоимость: от 2 400 рублей

В субботу на концерте прозвучат композиции Гершвина, Чайковского, Паганини, Шопена и Брамса. Скрипка – Родион Замуруев, фортепиано – Виктор Чернелевский. Билеты можно купить на сайте фонда «Бельканто».

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Концерт дуэта Bedouin

Где: г. Москва. Ленинградский пр-т., д. 80, к. 17, клуб Adrenaline Stadium

Когда: 15 мая в 23:59

Стоимость: от 2 000 рублей

На сцене клуба AdrenalineStadium в субботу выступит американский дуэт Bedouin. Билеты на концерт основателей стиля desert sound и героев фестиваля Burning Man можно купить на сайте клуба.

ВЫСТАВКИ

Выставка, посвященная творчеству Banksy

Где: г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Lumiere Hall

Когда: с 1 мая по 11 июля

Стоимость: взрослый (выходной день) – 750 рублей, льготный – 450 рублей; взрослый (будний день) – 550 рублей, льготный – 350 рублей

Первого мая в Lumiere Hall открылась мультимедийная выставка, посвященная творчеству культового граффити-художника Banksy. Также там представлены и оригиналы его работ.

Посетить выставку можно будет до 11 июля. Билеты – на сайте креативного пространства.

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Выставка «MY WAY – МОЙ ПУТЬ»

пресс-служба Галереи Классической Фотографии

Где: г. Москва, Саввинская набережная, д. 23, стр. 1, Галерея классической фотографии

Когда: с 13 по 23 мая

Стоимость: бесплатно

На этой неделе в Галерее Классической Фотографии откроется выставка «MY WAY – МОЙ ПУТЬ». В экспозицию включены работы авторов, в разное время участвовавших в боевых действиях. Среди работ – произведения живописи, графики и карикатуры.

«Ночь музеев»

Где: в музеях Москвы и Подмосковья

Когда: с 15 мая

В 2021 году «Ночь музеев» состоится 15 мая – музеи города будут работать допоздна, а некоторые и вовсе до рассвета. Москвичи и гости столицы смогут посетить музей-заповедник «Бородинская битва», Пушкинский музей, Третьяковскую галерею и многие другие культурные учреждения. О том, какие еще музеи участвуют в акции и что они приготовили для посетителей можно узнать на сайте.

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ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль «Дни авангарда. НЭП»

Где: в музеях и галереях Москвы

Когда: с 14 по 20 мая

Стоимость: ознакомиться с ценами можно на сайте фестиваля

В Москве с 14 по 20 мая пройдет пятый общегородской фестиваль «Дни Авангарда». В 2021 году мероприятие посвящено столетию НЭПа – Новой экономической политики. В рамках фестиваля состоятся выставки, лекции, экскурсии и кинопоказы. Часть мероприятий будут бесплатными. Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте организаторов.

Открытие фестиваля состоится в Музее Москвы 14 мая в 19:00.

Танцевальный аудиоспектакль-приключение в парке Горького

Сайт Парка Горького

Где: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, Парк Горького

Когда: 15 мая в 14:00 и 18:00

Стоимость: от 750 рублей

В субботу в парке Горького состоится танцевальный аудиоспектакль-приключение «пой, танцуй». У арки главного входа в парк участникам выдадут наушники. Под руководством гида начнется самая тихая дискотека в мире. Танцевальное приключение продлится час. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс.Афиша».

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Ужасы «Пила: Спираль»

В российский прокат выходит фильм ужасов Даррена Линн Боусмана «Пила: Спираль». По сюжету нью-йоркский детектив полиции вместе со своим напарником начинает расследовать серию жестоких убийств – так они оказываются в эпицентре игры.

В главных ролях: Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон и Морган Дэвид Джонс.

Мультфильм «Кролик Питер 2»

На российских экранах также появится продолжение истории кролика по имени Питер. Этот мультфильм о приключениях непоседливого кролика, который уезжает в большой город на поиски приключений. Тем временем члены его семьи отправляются вслед Питером, чтобы вернуть его домой.

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Драма The Box

На этой неделе в прокате появится южнокорейский фильм от режиссера Ян Джон-уна. По сюжету уличный музыкант знакомится с музыкальным продюсером и вскоре отправляется с ним в путешествие, которое перевернет их жизни. Во время фильма зрители услышат хиты таких исполнителей, как Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Фаррелл Уильямс и группы Coldplay.