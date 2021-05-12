РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В 14 домах подмосковного Подольска временно отключили горячую воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

В связи с ремонтными работами в среду с 14:00 и до окончания работ отключено горячее водоснабжение потребителям от ЦТП-4.

Так, горячая вода отсутствует по следующим адресам: Красногвардейский бульвар, дома 27/2, 29, 29А, 29В, 31, 33; улица Ленинградская, дома 10/8, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18; улица Юбилейная, дом 25.