РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. В корпусах детского сада «Детство» подмосковных Котельников летом обновят прогулочные площадки, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Ежегодный отчет главы Котельников проходит в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«Бюджетом городского округа предусмотрены средства на капитальный ремонт кровли в школе №1, капитальный ремонт холла третьей школы, капремонт спортивного зала школы №2, который ждали более 10 лет. Кроме того, летом 2021 года будет произведено обновление прогулочных площадок в отдельно стоящих корпусах детского садика «Детство» в микрорайоне Белая Дача», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что федеральный проект президента «Цифровая образовательная среда» реализовывался в муниципальном образовании в рамках нацпроекта «Образование». Жигалкин подчеркнул, что особенно актуальным и важным он был в период дистанционного обучения. В Котельниках приобрели более 100 планшетов и ноутбуков, а также мобильные классы по одному в каждую школу.