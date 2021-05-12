РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В подмосковном Подольске начали благоустраивать Славянский бульвар, там до конца мая появится детская площадка, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

«Началось благоустройство Славянского бульвара в микрорайоне Силикатная-2. Напомню, что с жителями микрорайона добивались благоустройства больше года!» - написал Чириков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На фотографии с места работ видно, что выполнением работ по устройству детской (спортивной) площадки на улице Тепличной и Славянском бульваре занимается комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа. Исполнитель работ - ООО «Вивана». Срок начала работ - 4 мая, окончания - 31 мая.