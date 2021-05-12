РИАМО - 12 мая. В столице и Подмосковье из-за грозы и ветра с порывами до 17 м/с на 13 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Данный уровень опасности погоды из-за сильного ветра будет действовать в столице с 12:00 до 22:00 13 мая, в Подмосковье – с 10:00 до 22:00, из-за грозы в столице – с 12:00 до 21:00 13 мая, в области – с 10:00 до 22:00.

Такой же уровень опасности погоды действует на территории Ярославской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Брянской, Курской, Тамбовской, Калужской и Тульской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 13 мая будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Восточный, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, при грозе возможны порывы до 17 м/c. Температура ночью ожидается плюс 10-12 градусов, днем – плюс 19-21 градус.