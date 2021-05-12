РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. В подмосковных Котельниках летом заложат памятную капсулу в фундамент строящегося детского сада на 235 мест, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Ежегодный отчет главы Котельников проходит в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«Завершается строительство и оснащение детского сада на 350 мест в микрорайоне Парковый. После ввода объекта в эксплуатацию он будет передан в муниципальную собственность. Ввод объекта запланирован на второй квартал текущего года. Летом состоится закладка капсулы в фундамент второго детского сада в этом микрорайоне на 235 мест», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что в 2020 году завершилось строительство и полное оснащение нового корпуса детского сада проектной мощностью 235 мест ЖК «Новые Котельники». Новый детский сад уже с апреля этого года принимает маленьких жителей не только жилого комплекса, но и других микрорайонов города в возрасте от 1,5 лет.