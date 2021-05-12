РИАМО - 12 мая. С 1 по 10 мая в столице с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, введенных из-за распространения коронавируса, работали 137 предприятий общественного питания и магазинов, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Всего было проверено 708 кафе на фуд-кортах и на улицах города.

Среди объектов были 216 кафе в 35 торговых центрах, 5 кафе в терминале аэропорта Внуково, 113 кафе в открытой сети (кафе KFC, кофейни Starbucks, «Теремок», рестораны McDonald’s, Burger King, «Фудмолл ДЕПО»), 153 сетевых предприятия торговли, 221 объект торговли на розничных рынках и ярмарках выходного дня.

Из проверенных объектов с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований работали 38 фудкортов в ТЦ, 17 кафе открытой сети, 61 магазин, 21 торговая точка на рынках и ярмарках.

Чаще всего выявляли плохое содержание помещения и оборудования, несвоевременную уборку и дезинфекцию, отсутствие средств для мытья и дезинфекции, кожных антисептиков.