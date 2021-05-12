РИАМО - 12 мая. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала установку памятника четырем дивизиям московского ополчения второй волны формирования, передает в среду корреспондент РИАМО.

«В год создания московского народного ополчения и 80-летия битвы за Москву предлагается установить на пересечении улиц Теплый стан и Академика Виноградова памятника четырем дивизиям московского ополчения», - сказал начальник отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия Москвы Сергей Половинкин.

Комиссия поддержала данный проект.

Проект памятника был одобрен художественно-экспертным советом при департаменте культурного наследия столицы и Московским комитетом ветеранов войны. Он представляет собой многофигурную скульптуру из бронзы и гранитную стелу – олицетворение боевого знамени.