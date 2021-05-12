РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мая. В Королеве объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения, площадь которого составляет 295,2 кв м, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Аукцион объявлен совместно с городской администрацией. Помещение расположено по адресу: город Королев, улица Карла Маркса, дом 3. Оно находится на цокольном этаже, имеет отдельный вход, юридически и фактически свободно, не занято правами третьих лиц.

Помещение имеет хорошую транспортную доступность, оно расположено рядом с ж/д станцией Подлипки-Дачные, в 23 км от центра и в 7 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Начальная цена лота составляет 5 млн 97 тыс. рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) (№ процедуры на площадке 54540). Заявки принимаются до 27 мая, аукцион пройдет 31 мая.

Детально ознакомиться с информацией о земельных участках и объектах недвижимости, выставленных на торги в Московской области, Вы всегда можете на Едином портале торгов Московской области (https://torgi.mosreg.ru/#/).