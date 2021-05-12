РИАМО - 12 мая. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе поддержала установку бюста советского полководца Ивана Баграмяна на территории школы на Нижегородской улице, передает корреспондент РИАМО.

Предложение об установке памятника поступило от посла Республики Армения в РФ Вардана Тоганяна.

«Место возведения – школа №1222 имени Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна», - сказал начальник отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия города Москвы Сергей Половинкин.

Предполагается, что памятник будет установлен на средства посольства Армении в России.

Иван Баграмян — советский полководец армянского происхождения, участник Великой Отечественной войны. Дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского Союза.