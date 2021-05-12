РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Бюджет подмосковных Котельников по итогам 2020 года составил 1,6 млрд рублей, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.
Ежегодный отчет главы Котельников проходит в среду в парке усадьбы Белая Дача.
«Бюджет городского округа Котельники в 2020 году составил 1,6 млрд рублей, из них собственных доходов - 1,1 млрд рублей. Именно объем собственных доходов в 2020 году нам удалось увеличить на 9%», - сказал Жигалкин.
Он добавил, что для развития доходной части бюджета был проведен комплекс мероприятий, включая привлечение новых налоговых резидентов и регулярные заседания комиссии по снижению налоговой задолженности.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии