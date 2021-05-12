РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. На базе АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» в поселке Быково Подольска 13 мая состоится ежегодная выводка быков-производителей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На ежегодной демонстрации лучших племенных быков-производителей планируется представить более 53 голов 19 пород крупного рогатого скота. Это показ животных, достижений подмосковных предприятий специалистам из различных хозяйств разных регионов России с целью ознакомления и повышения генетического потенциала животных в стадах», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По словам министра, «ГЦВ» является базовым предприятием, которое на сегодняшний день контролирует более 60% рынка племенной продукции в стране. В состав центра входят 26 крупнейших предприятий, специализирующихся на искусственном осеменении, ведении племенной работы в РФ.

«Сегодня в АО «ГЦВ» содержится более 100 высокоценных быков 16 пород, завезенных из стран с высокоразвитым животноводством и из лучших племенных хозяйств России. Приоритетной задачей предприятия является сохранение и получение собственного племенного фонда, а также сохранение локальных пород», - отметил Воскресенский.

Организаторами мероприятия являются АО «ГЦВ», НП «Нацплемсоюз» при поддержке Минсельхозпрода региона.

«Будут представлены галловейская порода быков-производителей, костромская, ярославская, холмогорская, джерсейская, симментальская, голштинская, айрширская, швицкая. Сохранение наших отечественных пород важно для молочного скотоводства не только с хорошей кормовой базой, но и там, где климатические условия более суровые», - добавил Воскресенский.

В рамках мероприятия пройдет семинар «Актуальные вопросы воспроизводства крупного рогатого скота», в котором примут участие представители Минсельхоза России, Минсельхозпрода Московской области, ведущие специалисты профильных научных учреждений, руководители и зооветспециалисты сельскохозяйственных организаций Подмосковья и других регионов.