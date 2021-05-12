РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. На дне открытых дверей в художественной школе микрорайона Климовск Подольска 16 мая проведут творческие мастер-классы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

16 мая в Климовской художественной школе по адресу: проспект 50-летия Октября, дом 20Б состоится день открытых дверей. Принять участие смогут все желающие бесплатно. Начало в 11:00.

В программе мероприятия: выставка работ учащихся детской художественной школы, презентация «Наша школьная жизнь» и различные мастер-классы по рисунку, живописи и скульптуре.