РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. В подмосковных Котельниках в 2020 году появилось 470 новых субъектов бизнеса, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Ежегодный отчет главы Котельников проходит в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«По итогам года Котельники вошли в топ-10 городов Подмосковья по приросту бизнеса. В 2020 году было создано 470 субъектов предпринимательской деятельности, из них 103 - юридические лица и 367 - индивидуальные предприниматели», - сказал Жигалкин.

Он подчеркнул, что также Котельники в рейтинге муниципальных образований Московской области заняли 7 место, а управленческая команда городского округа - второе место.

Кроме того, городской округ вошел в тройку лидеров и стал победителем рейтинга инвестиционно привлекательных муниципалитетов региона, в которых создаются благоприятные условия для роста инвестиций, развития и ведения бизнеса. Количество инвестиций в Котельниках выросло на 5%. Также увеличилась численность крупных, средних, малых и макропредприятий.