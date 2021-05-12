РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Три социально ориентированных предприятия Котельников получили субсидию на частичную компенсацию затрат по модернизации в 2020 году, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Ежегодный отчет главы Котельников проходит в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«В рамках финансовой поддержки бизнеса в 2020 году мы провели конкурс на частичную компенсацию затрат, связанных с модернизацией. Мы предоставили субсидию трем социально ориентированным частным предприятиям: интернет-провайдеру «Авк-Веллком», медицинской клинике CMD и центру молодежного инновационного творчества «Призма», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что в 2020 году прошло более 20 заседаний с бизнесом, наибольшее внимание уделяли вопросам работы предприятий в период пандемии. Новшеством стало проведение бизнес-встреч в формате Zoom-конференций.

Также Жигалкин уделил внимание взаимодействию предприятий во время пандемии для оказания помощи. В частности, компании предоставляли льготные цены для приобретения средств индивидуальной защиты; собственники помещений давали скидку или делали отсрочку платежей по арендной плате своим арендаторам. Торговые центры «Мега Белая Дача» и «Аутлет» полностью освободили своих арендаторов от арендной платы.