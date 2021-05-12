РИАМО - 12 мая. Комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе поддержала установку памятника-бюста известной белорусской разведчице времен ВОВ и врачу Надежде Троян, передает в среду корреспондент РИАМО.

Предложение об установке памятника поступило от председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина.

«Это легендарная разведчица, врач, хирург <…> Была удостоена звания Героя Советского союза. <…> Место возведения – территория <…> школы №1288 имени героя Советского союза Н. В. Троян (Москва)», – сказал начальник отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия столицы Сергей Половинкин.

Памятник будет установлен на деньги фонда «История Отечества».

Надежда Троян – участник Великой Отечественной войны, разведчица, врач и партизанка, участвовавшая в операции по ликвидации гауляйтера Белоруссии рейхскомиссара Вильгельма Кубе. В ходе ВОВ регулярно участвовала в операциях по взрыву мостов, нападении на обозы противника, не раз участвовала в боях.

В 1943 году за образцовое выполнение боевого задания в тылу врага ей было присвоено Героя СССР. Также она была награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и рядом других медалей.