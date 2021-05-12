РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Порядка 200 вызовов поступало ежедневно в поликлиники Котельников в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

Ежегодный отчет главы Котельников проходит в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«Главными героями во время пандемии стали медики, которые находились на передовой. Некоторые даже приняли решение пойти работать в «красную зону». В сутки в период пандемии доходило до 190 вызовов в день в поликлиники, а раньше в среднем их поступало 25. В скорую помощь стало поступать до двух раз больше звонков - число достигало 80», - сказал Жигалкин.

Он подчеркнул, что вызовы отрабатывали три бригады.

Жигалкин добавил, что в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V».

«Хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в борьбу с пандемией, кто помогал нашим жителям», - заключил Жигалкин.

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