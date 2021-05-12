РИАМО - 12 мая. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие пять дней Московский регион ожидают кратковременные дожди и местами грозы, при этом тепло сохранится, передает ТАСС.

«Сейчас нас уже потихоньку начинают локальные дожди и грозы накрывать. Это не собьет температуру - все равно она будет колебаться около 20-градусной отметки», - сообщил Тишковец.

Синоптик отметил, что сейчас дожди идут в Москве местами, но к вечеру успеют пройти везде. По его словам, в ближайшие пять суток в столице выпадет 22 мм осадков, а Подмосковье до 30-60 мм.

Тишковец считает, что май 2021 года будет одним из самых влажных в истории метеонаблюдений, потому что в первой декаде выпало уже 57 мм осадков при норме в 51 мм.

Ранее в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00 среды был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, прогнозируется ветер с порывами до 16 м/с.

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