РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В текущем году в летних городских лагерях на базе 34 общеобразовательных учреждений Подольска запланирован отдых более 2 830 школьников, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Режим работы лагерей дневного пребывания – с 9:00 до 15:00 или с 8:30 до 14:30 (график определяется в школах) при двухразовом питании. Стоимость путевки в 2021 году — 5 285 рублей, родительская плата составит 560 рублей.

В летних городских лагерях разрабатываются разнообразные программы для детей, в которые войдут экскурсии по городу, конкурсы, спортивные соревнования с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.