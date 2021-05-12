РИАМО - 12 мая. Жители Подмосковья теперь могут ознакомиться с зонами, где запрещена продажа алкогольной продукции, на областном геопортале, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Согласно федеральному закону, сейчас в России запрещена розничная продажа алкоголя на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, спортивным сооружениям, воинским частям, вокзалам и аэропортам, местам нахождения источников повышенной опасности.

«С 1 мая на геопортале Подмосковья стала доступна информация о существующих границах территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, и ее реализация при оказании услуг общественного питания», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что информация будет полезна для предпринимателей, чтобы они могли проверить, попадает ли предполагаемый объект, на который планируется получение лицензии на реализацию алкоголя, в зону запрета продажи спиртного.

Информация размещена в публичном доступе для осуществления лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в Подмосковье.

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