РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В городском округе Люберцы за майские праздники по обращениям жителей ликвидировали три неисправности в работе уличных фонарей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для содержания в технически исправном состоянии сетей уличного освещения управлением ЖКХ администрации муниципалитета ежедневно ведутся мониторинг обращений граждан и выездные проверки. С 1 по 10 мая от горожан поступило три обращения по этой теме: два – из Люберец, одно – из Малаховки. Все они закрыты в регламентные сроки», – отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что при обнаружении неисправностей в работе уличного освещения жители могут оставлять заявки по телефону диспетчерской службы эксплуатирующей организации ООО «СК Энергострой»: 8(915)479-84-47.