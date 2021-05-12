РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поблагодарил волонтеров округа за помощь во время пандемии коронавируса, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ежегодный отчет главы Котельников проходит в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«2020 год был непростым. Мы столкнулись с неизвестной ранее и опасной инфекцией, которая разрасталась и наносила удар не просто по сферам жизнедеятельности, но и уносила человеческие жизни. В Котельниках в круглосуточном режиме начал работать волонтерский штаб. В него вошли более 120 человек. В их числе были работники учреждений социальной сферы, депутаты, молодежь. Приятно, что сами жители проявляли инициативу и просили включить их в список волонтеров. За что вам, дорогие жители, отдельное спасибо», - сказал Жигалкин.

Он отметил, что добровольцы обработали порядка 1,6 тыс. обращений. Они доставляли продуктовые наборы от губернатора Московской области, принимали заявки на покупку продуктов питания и лекарств. Наборы получали люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, одинокие граждане, жители старше 65 лет и все те, кто по объективным причинам не мог покинуть свой дом.

«Спасибо каждому волонтеру за то, что не остались в стороне. Добровольцы помогали каждый день. В тот сложный период вы дарили тепло и надежду другим», - подчеркнул Жигалкин.

Он добавил, что 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Совету Федерации. Оно носило социальный характер и затронуло все сферы жизнедеятельности. Президент четко обозначил приоритеты, что необходимы зримые результаты и перемены.

Жигалкин отметил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям Подмосковья подчеркнул, что работу необходимо выстраивать открыто, ориентируясь на идеологию послания президента и его поручения. Центральной задачей является повышение качества жизни людей.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>