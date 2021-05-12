РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Общественники обратятся к региональному оператору МСК-НТ с просьбой вывезти мусор с незаконной свалки в лесу недалеко от Южного обхода Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» члены Общественной палаты округа Сергей Чернега.

В конце апреля члены Общественной палаты Подольска Ренат Мухамеджанов и Сергей Чернега совместно с депутатом горсовета Виктором Щукиным по обращению жителей проверили территорию вблизи деревни Бережки недалеко от Южного обхода Подольска. Акция прошла в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна».

«Общественники получили в Лаговском теротделе администрации округа разъяснение о ситуации и информацию о том, кому этот участок принадлежит, его кадастровый номер. Далее планируем обратиться к региональному оператору МСК-НТ и написать обращение в Роспотребнадзор. Свалка объемом около 4-5 тыс. куб м находится на земельном участке с кадастровым номером 50:27:0000000:392», - сказал Чернега.

На территории обнаружили свалку строительных и крупногабаритных коммунальных отходов, которые незаконно вывозят и сбрасывают в лес. Со слов жителей, мусор начали завозить более двух лет назад. Раньше на этой территории были лес и два пруда. Сейчас пруды осушили и засыпали, а на месте леса образовалась огромная несанкционированная свалка. В рамках законодательства такой мусор должен вывозить или утилизировать собственник земельного участка.