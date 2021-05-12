РИАМО - 12 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программу туристического кэшбэка продлили для россиян до конца 2021 года, передает kp.ru.

По словам Мишустина, уже около миллиона граждан воспользовались кэшбэком на туристические поездки по России и вернули себе около 4 млрд рублей.

«Рассчитываем, что это поможет регионам создать рабочие места в самых разных отраслях – от сферы услуг до гостиничного бизнеса. Сберечь уникальные памятники истории и культуры, наши здравницы и курорты. Поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа», – сказал премьер.

Он сообщил, что также утвержден национальный проект, который поможет развиваться внутреннему туризму.

Эксперты отмечают из недостатков программы по кэшбэку для внутреннего туризма недостаточное информирование граждан о возможности вернуть деньги и слишком быстрый запуск программы.

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