РИАМО - 12 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программу туристического кэшбэка продлили для россиян до конца 2021 года, передает kp.ru.
По словам Мишустина, уже около миллиона граждан воспользовались кэшбэком на туристические поездки по России и вернули себе около 4 млрд рублей.
Он сообщил, что также утвержден национальный проект, который поможет развиваться внутреннему туризму.
Эксперты отмечают из недостатков программы по кэшбэку для внутреннего туризма недостаточное информирование граждан о возможности вернуть деньги и слишком быстрый запуск программы.
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