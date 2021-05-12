РИАМО - 12 мая. К Москве с востока приблизились грозы – у юго-восточных границ Подмосковья начали расти грозовые облака, которые вплотную подобрались к столице. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

Громовые раскаты отмечаются в южных районах Москвы, местами прошли короткие ливни.

Грозовая деятельность продлится в Московском регионе вплоть до 20:00. При этом может выпасть от 1 до 6 мм осадков.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе в Москве температура воздуха может достичь плюс 27 градусов. Также прогнозируются небольшие дожди с грозами.