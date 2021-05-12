РИАМО - 12 мая. Запуск южного дублера МКАД позволит улучшить транспортную доступность населенных пунктов на юге, юго-востоке и востоке Подмосковья, среди которых город Видное, поселки Люберец и микрорайон Балашихи Железнодорожный, сообщил директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

Ситуация с загруженностью дорог в ближнем Подмосковье улучшается, однако вопрос с увеличением транспортной доступности все еще актуален для жителей Видного, Молокова, Лыткарина, Томилина, Краскова, Железнодорожного.

Например, заехать в жилые комплексы в Молокове Ленинского округа, несмотря на их близость к МКАД, можно только по трассе А-105 (Москва – аэропорт Домодедово). Время в пути до столицы и обратно приходится терять и жителям ЖК «Томилино Парк», «Гармония Парк», «Лыткарино Хит» и «Новое Лыткарино». Лучше обстоят дела в Видном, где можно воспользоваться железнодорожным транспортом.

«В перспективе транспортные сети указанных населенных пунктов будут улучшаться. Доступность Видного станет комфортнее после ввода в эксплуатацию остальных участков трассы Солнцево - Бутово - Видное, часть которой (между Киевским и Калужским шоссе) была запущена в 2018-2019 годах», – сказал Родионцев.

По его словам, автодорога Солнцево - Бутово - Видное станет частью платного дублера МКАД, который пройдет от Видного до Железнодорожного.

Участок дублера МКАД Лыткарино - Томилино - Красково - Железнодорожный улучшит транспортную доступность этих населенных пунктов, а также связанность территорий. Например, сейчас жители Молокова, чтобы добраться до Лыткарина, вынуждены преодолевать расстояние в 38-40 км через МКАД или Володарское шоссе, после ввода участка новой трассы время в дороге сократится в несколько раз.

Ввод в эксплуатацию южного дублера МКАД положительно повлияет на транспортную доступность городских округов Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха. Трассой смогут воспользоваться свыше 100 тыс. человек, проживающих в прилегающих к ней ЖК и поселениях. При этом были учтены все требования местных жителей.​