РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска шесть школьников приняли участие в финале конкурса «Ученик года – 2021», победитель получит 25 тыс. рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду стартовал финал ежегодного конкурса «Ученик года – 2021», который проходит в новом здании гимназии имени Подольских курсантов. За звание лучшего ученика борются шесть учащихся общеобразовательных учреждений.

«Это ежегодный конкурс, и в текущем году в нем приняли участие 46 обучающихся из 32 общеобразовательных организаций округа. Следует отметить, что поучаствовать в нем могли учащиеся 9 и 11 классов, которые учатся на «хорошо» и «отлично». Конкурс проходил в 2 этапа: написание проект-исследовательской работы на три предложенные темы и написание эссе не тему: «Мой самый главный учитель». По итогам двух этапов мы определили 7 финалистов, из которых 6 будут бороться за звание победителя», – сказала заведующая отдела информационно-методического центра Любовь Симкина.

В ходе финала участникам предстоит показать свою визитную карточку и домашнее задание. Победителя определят по баллам, заработанным в ходе всех этапов конкурса и, в том числе, в ходе двух финальных испытаний. Финалисты конкурса получат грамоты, также победителю вручат сертификат на 25 тыс. рублей, а лауреатам – на 20 тыс. рублей.

Выступления участников будет оценивать жюри, в составе которого представители комитета по образованию администрации округа, Общественной палаты, депутаты, а также детское жюри из числа юнармейцев.