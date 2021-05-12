РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск Подольска шесть школьников приняли участие в финале конкурса «Ученик года – 2021», победитель получит 25 тыс. рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».
В среду стартовал финал ежегодного конкурса «Ученик года – 2021», который проходит в новом здании гимназии имени Подольских курсантов. За звание лучшего ученика борются шесть учащихся общеобразовательных учреждений.
В ходе финала участникам предстоит показать свою визитную карточку и домашнее задание. Победителя определят по баллам, заработанным в ходе всех этапов конкурса и, в том числе, в ходе двух финальных испытаний. Финалисты конкурса получат грамоты, также победителю вручат сертификат на 25 тыс. рублей, а лауреатам – на 20 тыс. рублей.
Выступления участников будет оценивать жюри, в составе которого представители комитета по образованию администрации округа, Общественной палаты, депутаты, а также детское жюри из числа юнармейцев.
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