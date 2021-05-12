РИАМО - 12 мая. Свыше 100 км дорог отремонтируют на территории Подольска в 2021 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведутся ремонтные работы, стартовавшие в середине апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В числе наиболее заметных планов на 2021-й – ремонт центральных улиц Орджоникидзе и Кирова, Южного обхода Подольска и Старосимферопольского шоссе – сегодня это основной въезд и выезд из города.

Большая часть дорог была выбрана самими жителями. Упор сделан в первую очередь на муниципальные дороги, которые наиболее востребованы и ведут к домам, соцобъектам и местам отдыха.

«Только в Подольске в этом году запланировано отремонтировать 68 дорожных объектов. Работы начались и продолжаются активными темпами, в этом году мы улучшим 18% дорожной сети городского округа», – доложил губернатору министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Всего в этом году в регионе отремонтируют 1,7 тыс. объектов протяженностью более 1,5 тыс. км.

«Постараемся все эти работы выполнить как можно быстрее», – резюмировал министр.

Голосование за ремонт дорог

Каждый подмосковный житель с помощью открытого голосования на портале «Добродел» может выбрать трассы, которые, по его мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. Ежегодно по обращениям граждан приводится в порядок 25% дорог.

Сейчас идет голосование на 2022 год, выбрать объект для ремонта и проголосовать можно по ссылке: vote.dobrodel.ru/dorogi2022.

«На наших глазах дороги меняются в лучшую сторону, едешь без ям, без колеи. Пассажирам тоже нравится. И по технологиям качество дорог стало лучше – они дольше служат. Стали обновлять бордюры, тротуары, делают современные остановки. Значительно обновился парк автобусов. Сейчас получили низкопольные – удобно и с коляской входить, и на инвалидной коляске можно въехать», – рассказал водитель автобуса с 22-летним стажем Сергей Коновалов.