РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В среду днем на улице Центральной поселка Октябрьский подмосковных Люберец образовалась пробка длиной 2,6 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка в сторону области начинается от ТЦ «Замок» на улице Ленина и заканчивается на пересечении с Тураевским шоссе в поселке Октябрьский. Проехать данный участок можно за 10 минут.

Также пробки есть на Октябрьском проспекте, улицах Смирновская, Инициативная. Заторы образовались на Егорьевском, Новорязанском и Быковском шоссе.