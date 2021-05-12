РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. Профессионалы малой авиации впервые представят на масштабной выставке в рамках фестиваля «НЕБО: теория и практика» 22 и 23 мая в Балашихе достижения и разработки в области авиационной техники, обсудят перспективы роста и развития отрасли, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

В программе фестиваля будет выделен самостоятельный блок Expo – отдельное пространство с павильонами, форумом, выставкой и обширной деловой программой. На площадке соберутся российские производители авиатехники для частного и коммерческого применения из разных регионов страны. Они представят широкий ассортимент – от автожиров, планеров, аэростатов до гидросамолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

«Фестиваль – не только мероприятие развлекательного характера. Мы хотим сформировать целое сообщество любителей, профессионалов, будущих работников авиационно-космической отрасли. Мы проводим фестиваль с 2014 года, и его масштаб растет. Понимаем, что развивать малую авиацию с отрывом от текущей профессиональной повестки и решения актуальных проблем невозможно. Ведь наше развитие напрямую зависит от положения отрасли в стране», – сказал генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий.

Он добавил, что если нет «рынка», то нет новых технологий, нет потребности в кадрах, нет актуальной нормативной базы. Поэтому они вместе с Ассоциацией малых авиационных предприятий организуют площадку для разговора на профессиональные темы.

По словам директора ассоциации Дмитрия Куликова, «НЕБО: теория и практика» – одна из немногих площадок, где они могут продемонстрировать широкой публике свои разработки.

«Это особенно важно сейчас, когда мы на пороге открытия рынка услуг малой авиации в области перевозки пассажиров и грузов. В связи с изменениями, которые готовит министерство транспорта РФ, следующей весной будут сняты административные барьеры, и рынок начнет бурно развиваться», – подчеркнул Куликов.

Программа доступна для всех посетителей фестиваля вне зависимости от их возраста и профессиональной принадлежности.

Главные экспонаты профессионалов малой авиации: легкий двухместный вертолет «Орлан», автожир «Танго+» (двухместное сверхлегкое воздушное судно), реактивный планер АС4-115Jet, легкий двухместный самолет «Сигма 6», беспилотный автожир GY 500, легкий многоцелевой девятиместный самолет «Тайга» (V-100), навесной АМТ-модуль.

Подробное расписание – в разделе «Программа» на сайте фестиваля.