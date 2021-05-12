РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. Жители Мытищ поддержали проект решения о комплексном развитии территории в микрорайоне №20, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Согласно документу, будут переселены 57 семей из 6 ветхих малоэтажных домов на улицах 2-я Крестьянская и Трудовая. Площадь комплексного развития территории составит 3,24 тыс. кв м.

На месте ветхих домов будут построены многоквартирные дома с паркингом, детский сад на 100 мест, пристройка к школе №10 на 200 мест. Также запланировано софинансирование строительства поликлиники (количество мест согласно создаваемой потребности). На территории обустроят зоны для отдыха, детские и спортивные площадки.

Финансирование и строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры будет осуществлять застройщик.