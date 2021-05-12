РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мая. Общественники в Королеве проверили работу общественного транспорта, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты округа Ольга Корнеева.

Рейд по соблюдению правил осуществления проезда на общественном транспорте проведен в Королеве членами Общественной палаты совместно с инспекторами межмуниципального управления №2 ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция» и УМВД России по горокругу.

Активисты и инспекторы проверяли соблюдение правил проезда как пассажирами, так и водителями на двух маршрутах — №392 и 28.

«В ходе рейда особое внимание уделялось проверке технического состояния валидаторов и соблюдению водителями транспортных средств правил взимания оплаты за проезд, выдачи билетов пассажирам. Всего было проверено девять транспортных средств - выявлены нарушения. Всем нарушителям были вынесены постановления по делу об административном правонарушении о назначении административного наказания», - сказала Корнеева.

С водителями и пассажирами инспекторы провели разъяснительные беседы об ответственности, предусмотренной за несоблюдение правил осуществления проезда, а члены Общественной палаты устно уведомляли о том, что проездной билет является подтверждением совершения поездки и гарантирует страховое возмещение в случае нанесения вреда здоровью пассажира при аварийных случаях, и выдавали памятки.

Рейды в транспорте продолжаются.