РИАМО - 12 мая. Москвичам стал доступен интернет-проект, посвященный легким способам сэкономить на услугах связи в семье и накопить на туристическую поездку или визит в пансионат, сообщает «Вечерняя Москва».

На странице проекта «Легкий способ найти деньги на отпуск» можно узнать, как удобные тарифы помогут не только оставаться на связи, но и экономить на привычных услугах и развлечениях.

Семья – сложный «организм», и такие вопросы, как смена мобильного оператора или тарифа, обсуждаются коллективно. Иногда эти обсуждения полны иронии и шуток. Читатели могут познакомиться с примерами таких юмористических чатов и поделиться забавными моментами из своих семейных переписок в мессенджерах.

Прислать скриншоты своих чатов можно через форму на сайте проекта. Для участников предусмотрены бонусы и призы.