РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Полицейские подмосковного Подольска навестили двух ветеранов и подарили подарки к годовщине Победы, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках акции «Я помню! Я горжусь!» сотрудники УМВД России по Подольску посетили участников Великой Отечественной войны Марию Рохлину и Николая Герасимова по местам их проживания и поздравили с 76-й годовщиной Великой Победы.

Полицейские обратились к ветеранам со словами огромной благодарности за совершенный подвиг, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а также вручили подарки. Во время беседы ветераны вспомнили истории военных лет, показали гостям фотографии и поблагодарили за оказанную заботу.